روسيا تحبط 8 هجمات على سفاتوفسكي وكراسنوليمان

المصدر: وكالات

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أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات المركزفي الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أحبطت ثمانية محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمان، وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.

وقال سافتشوك لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: «خلال تنفيذ الدفاع النشط على الحواجز في الاتجاهين سفاتوفسكي وكراسنوليمان، تم إحباط وإفشال ثمانية هجمات من قبل فصائل هجومية تابعة لثلاث فرق ميكانيكية والفرقة الجوية الـ 25 في القوات الأوكرانية، وذلك بدعم من نيران المدفعية وضربات الطائرات».

وأشار سافتشوك إلى أن خسائر الأوكرانيين خلال ذلك بلغت أكثر من 100 مقاتل، وتدمير قوات الجيش الروسي لسيارتي بيك آب أوكرانيتين وقذيفتي هاون.

وأضاف سافتشوك أن طاقم صاروخي لنظام «تور-إم 1» الدفاعي الجوي أسقط طائرة بدون طيار، وأن طيران المجموعة شن 12 ضربة صاروخية بالقنابل على مركز المراقبة القيادي، ونقطتي تمركز مؤقتة، ونقطة قوة العدو بالقرب من مدن تورسكويه ودروجيليوبوفكا وسيريبريانسكوي ليسنيتشيستفو. وألحقت إحدى المسيرات أضرارا بواجهة مبنى شاهق، وفق ما قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، ضربت طائرة بدون طيار المبنى الشاهق التابع لإدارة المدينة. وجرى إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو في جنوب غرب العاصمة الروسية مؤقتاً أمام المغادرة والوصول. وتم تحويل الرحلات الجوية.

إلى ذلك، أكد الجيش الروسي الثلاثاء، أنه صد ليلاً هجوما شنته ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «خلال الليل، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية من دون نجاح بواسطة ثلاث مسيّرات بحرية مهاجمة سفينتَي الدورية في أسطول البحر الأسود الروسي، سيرغي كوتوف، وفاسيلي بيكوف».

وأضافت الوزارة: «دمرت المسيّرات البحرية الثلاث بنيران أطلقتها الزوارق الروسية»، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومتراً جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

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