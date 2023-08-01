بكين في حالة تأهب وفرار الآلاف جراء الأمطار الغزيرة

المصدر: (بكين - وكالات)

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سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار دوكسوري عبر المدينة أمس، ما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بينما قتل شخصان، وجرفت المياه سيارات وغمرت محطات قطار الأنفاق بالمياه.

وأصدرت العاصمة الصينية أمس أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات تربة. وتضرب عاصفة دوكسوري شمال الصين منذ الجمعة فيما نصحت السلطات ملايين الأشخاص بملازمة منازلهم.

وأوردت صحيفة «الشعب» الصادرة بالإنجليزية «خلال دورية طوارئ صباح أمس، تم العثور على شخصين في قنوات مائية»، مشيرة إلى أن «مؤشراتهما الحيوية كانت قد توقفت».

وعلّقت خدمات محطات حافلات في العاصمة بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بينما أصدرت السلطات أعلى تحذير لفيضان نهر داشيخه في الضواحي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جزءاً من طريق في منطقة فانغشان تجوّف بسبب المياه.

وشهدت شوارع وسط بكين حركة أقل من المعتاد فيما التزم سكان المنطقة بتوجيهات السلطة بالعمل من المنزل.

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