أوكرانيا تحصل على منحة أمريكية بقيمة 25ر1 مليار دولار

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية في بيان عبر البريد الإلكتروني حصول أوكرانيا على منحة أمريكية بقيمة 25ر1 مليار دولار كجزء من تمويل متعدد المانحين لأوكرانيا عبر البنك الدولي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أوكرانيا حصلت خلال العام الحالي على منح مباشرة من الولايات المتحدة بقيمة 45ر8 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.

ومنذ بداية الحرب في أواخر فبراير من العام الماضي ، حصلت أوكرانيا على منح أمريكية لدعم ميزانيتها بقيمة 4ر20 مليار دولار ، وتعويض جزء من النفقات الاجتماعية والإنسانية غير المرتبطة بقطاعي الأمن والدفاع.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال البنك المركزي الأوكراني في بيان إن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 8ر12% في يونيو الماضي مقارنة بـ 3ر15% في مايو الماضي.

وأضاف البنك أن نمو الاسعار كان "أبطأ" بصورة كبيرة من تقديرات البنك المركزي.

وجاء في بيان البنك أن عوامل تتضمن تعزيز إمدادات الغذاء والوقود وتراجع أسعار السلع عالميا وتخفيف التوقعات التضخمية أدت لتراجع معدل التضخم الشهر الماضي.

وأوضح البنك أنه يرى إمكانية تراجع التضخم بصورة أكبر وأكثر اعتدالا.

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