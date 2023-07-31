هجوم أوكراني مسيّر على مركز للشرطة الروسية

المصدر: أ.ف.ب

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استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة، مركزاً للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي الى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة، ألكسندر بوغوماز، إنّ القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا، مشيراً إلى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.

وأعلنت السلطات الروسيّة، الأحد، أنّها أحبطت هجومَين ليليَين شنّتهما طائرات أوكرانيّة بلا طيّار على موسكو التي أقفل مطارها الدولي لفترة وجيزة، وعلى شبه جزيرة القرم، من دون أن يتسبّبا في وقوع إصابات.

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