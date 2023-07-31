أوروبا تحمّل انقلابيي النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات

المصدر: أ.ف.ب

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حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا في حقّ نيامي.

وقال بوريل في بيان: «نحمّل الانقلابيين مسؤولية أي هجوم يطال المدنيين، أو المراكز الدبلوماسية والموظفين فيه»، وذلك غداة تجمّع آلاف مؤيدي الانقلاب خارج السفارة الفرنسية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيدعم بسرعة وبحزم قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.

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