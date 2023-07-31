روسيا وبيلاروس تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة

المصدر: د.ب.أ

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أعلن مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، أنه في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة على اتفاق روسي- بيلاروسي حول إنشاء مراكز التدريب القتالي للعسكريين من جميع أنواع القوات.

وقال بوليشيوك لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين: «في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة على اتفاق روسي- بيلاروسي بشأن إنشاء مراكز التدريب القتالي المشترك للعسكريين، وعملها، وصادق الجانب البيلاروسي عليه في يوليو، بحسب معلوماتنا، يتم النظر في إنشاء مثل هذه المراكز لجميع أنواع القوات، وستعمل تلك المراكز على أساس الوحدات العسكرية في روسيا وبيلاروس».

وأشار المتحدث إلى أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ خطط الفعاليات المشتركة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، مشيراً إلى أن هناك مجموعة قوات مشتركة إقليمية، وتجري على أراضي البلدين مناورات عسكرية مشتركة واسعة.

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