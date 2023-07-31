تجمع سياسي في باكستان ينتهي بمجزرة

المصدر: إسلام أباد - وكالات

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انتهى تجمع سياسي في باكستان بمجزرة بفعل تفجير أوقع 44 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 135 جريحاً، الكثير منهم في حالة حرجة. وفجر انتحاري نفسه خلال التجمع الذي كان مزدحماً ونظمه حزب جمعية علماء الإسلام أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي. وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في البلدة القريبة من الحدود مع أفغانستان. وقال وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور، «فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة».

44 قتيلاً بتفجير تجمع سياسي في باكستان

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