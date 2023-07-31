حرائق غابات في سوريا وكندا وأعاصير في الصين والفلبين

المصدر: عواصم - وكالات

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شأنها شأن دول أخرى مطلة على البحر المتوسط​​، تتعرض سوريا لحرائق غابات مدمرة، فيما تستمر الحرائق في كندا، في وقت شهدت منطقة روسية إعصاراً قاتلاً وشهدت الصين والفلبين أمطاراً غزيرة.

ونجا المزارع السوري عز الدين زهيرة (72 عاماً) من الصراع والنزوح والزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في فبراير، لكن حرائق الغابات التي تجتاح محافظة اللاذقية مسقط رأسه هذا الأسبوع وحولت بساتينه إلى رماد كانت أسوأ شيء رآه في حياته.

وقال زهيرة «ما مر علي جو مثل هالجو لفترة 15-20 يوماً ودرجة الحرارة عالية جداً ولذلك من كتر ما الأرض والأشجار متعرضة للحرارة اشتعلت بسرعة».

وشوهد رجال إطفاء وهم يضخون المياه من شاحنة إطفاء للسيطرة على حريق شب على منحدر تغطيه الأشجار في اللاذقية.

حرائق كندا

في كندا، لقي عنصر إطفاء حتفه أثناء مكافحة الحرائق الضخمة التي تجتاح البلاد، حسبما أعلن رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وقال رئيس حكومة بريتيش كولومبيا في بيان «أشعر بالصدمة لسماع أنّنا فقدنا رجل إطفاء آخر»، معرباً عن أسفه لـ «الأخبار المروّعة» وموسم حرائق غابات «مروّع للغاية».

وتشهد بريتيش كولومبيا حالياً 368 حريقاً نشطاً. وفي المجموع، يجتاح كندا أكثر من 990 حريقاً، بينها 613 حريقاً خارج نطاق السيطرة.

إعصار روسيا

وبالمقابل، قضى ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في روسيا عندما سقطت أشجار على موقع تخييم في منطقة ماري أل الروسية خلال «إعصار» على ما أفادت السلطات المحلية أمس.

كان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة عندما هبت العاصفة السبت.

إعصار دوكسوري

وفي الصين، تساقطت أمطار غزيرة أمس، على بكين ومنطقتها جراء الإعصار دوكسوري، فيما عزّزت السلطات تدابيرها لمكافحة الفيضانات ودعت السكان إلى لزوم منازلهم.

وتفادياً لأي حادث عمدت مواقع كثيرة في بكين إلى الإغلاق موقتاً، مثل المدينة المحرّمة ومدينة الملاهي الشعبية «يونيفرسال ستوديوز» ومكتبات ومتاحف.

وألغى المركز الوطني لفنون الأداء الواقع قرب ساحة تيان أنمين المغلقة هي أيضا، كل عروض الأوبرا والحفلات الموسيقية ليوم أمس.

إعصار الفلبين

وفي مانيلا، حذر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالمناطق الجبلية في البلاد، مع ازدياد حدة العاصفة الاستوائية «خانون» التي من المتوقع أن تتطور لتتحول إلى إعصار. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للانباء أمس، عن إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية (باجاسا)، قولها في تقرير لها إنه من المتوقع «أن تزداد حدة (العاصفة خانون) بشكل مطرد خلال الأيام الثلاثة المقبلة».

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