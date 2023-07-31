أوكرانيا.. حرب مسيرات وموسكو تلوح بالنووي

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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تصاعدت حرب المسيرات الأوكرانية واستهدفت مرة أخرى العاصمة الروسية موسكو وشبه جزيرة القرم، فيما عادت موسكو للتلويح بالسلاح النووي.

وقال مسؤولون روس أمس: إن هجوماً حصل فجر أمس، بطائرات مسيرة على موسكو أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بمبان في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنه تم إسقاط مسيرتين فوق الحي المالي بمدينة موسكو بواسطة التشويش الإلكتروني بينما تم إسقاط طائرة أخرى فوق منطقة موسكو الكبرى بواسطة النيران المضادة للطائرات.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير وتعطيل الدفاعات الجوية 25 مسيّرة أوكرنية في شبه جزيرة القرم. وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الهجمات قائلاً إن الحرب تصل إلى روسيا. لكنه توقع استئناف الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، أمس: إن موسكو كانت ستضطر لاستخدام السلاح النووي لو كان الهجوم المضاد الذي تشنه كييف ناجحاً.

وأضاف «يجب على أعدائنا الدعاء من أجل نجاح محاربينا»، لتجنب حرب نووية عالمية.

وخلال حضوره عرضاً للبحرية في مدينة سان بطرسبرغ، برفقة قادة أفارقة شاركوا في القمة الروسية الأفريقية، هذا الأسبوع، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بوتين عن إدخال 30 سفينة حربية جديدة للقوات البحرية الخدمة هذا العام.

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