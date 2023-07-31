حدث وتاريخ.. 31 يوليو 1972 الجيش البريطاني يستعيد المناطق المحظورة في أيرلندا الشمالية، في عملية موتورمان العسكرية. 1991 أمريكا والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقاً تاريخياً لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث. 1943 بدء مباحثات دعا إليها رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع عدد من الدول العربية لتحقيق الوحدة. 1947 الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919. صورة التاريخ: 31 يوليو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App