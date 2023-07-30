إجلاء عشرات المرضى جراء حريق بمستشفى في الهند

المصدر: د ب ا

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اندلع حريق في قبو مبنى مستشفى مكون من 10 طوابق في مدينة أحمد أباد بولاية جوجارات الهندية اليوم الأحد ما تسبب في تصاعد دخان كثيف في المبنى، مما أدى إلى إجلاء 106 مرضى كإجراء احترازي، حسبما قال مسؤولون.

ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن المسؤولين قولهم إنه لم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا في الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 04.30 صباحا في مستشفى راجستان الواقع في منطقة ساهيبوج بالمدينة.

وقال مسؤول إطفاء إن سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة في قبو المنشأة لحقت بها بعض الأضرار.

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