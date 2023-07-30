"إيكواس" تجمد أصول النيجر في البنوك المركزية وتطالب بعودة الرئيس المنتخب

المصدر: وكالات

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عقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية، اليوم الأحد، حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر بعد الانقلاب العسكري، حيث تم فرض عقوبات على النيجر مثل حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر وأوقفت إيكواس جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

*الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا:

-تفرض عقوبات مالية "فورية" على الانقلابيين في #النيجر.

-تجمد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

-حظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

-تمهل الانقلابيين في النيجر أسبوعاً ولا تستبعد "استخدام القوة".

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