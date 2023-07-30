كينيا .. الرئيس وزعيم المعارضة يشكلان لجنة لقيادة المحادثات لحل الاحتجاجات

المصدر: د.ب.أ

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شكّل الرئيس الكيني وليام روتو، وزعيم المعارضة الرئيسي، رايلا أودينجا، لجنة لقيادة المحادثات بينما يسعيان للتوصل إلى حل بشأن أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق ما أوردته صحيفة «ديلي نيشن» التي تتخذ من نيروبي مقراً لها.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للانباء اليوم الاحد عن الصحيفة القول، إن الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو، سيترأس اللجنة التي تضم 10 أعضاء، وستضم عدداً مماثلاً من الأفراد الذين ينتمون للحزب الحاكم والمعارضة.

ويأتي الاتفاق بعد أيام فقط من إعلان أودينجا استعداده لإجراء مباحثات مع الحكومة، ولكنه تعهد بمواصلة المظاهرات للمطالبة بخفض الضرائب ومراجعة انتخابات العام الماضي التي جاءت بروتو إلى السلطة.

وكان تحالف «أزيميو لا أوموجا» (كينيا الواحدة) المعارض بزعامة أودينجا، قال في بيان له في الأسبوع الماضي، إن هناك 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات.

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