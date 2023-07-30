مقتل عنصر إطفاء أثناء مكافحة حرائق الغابات في كندا

المصدر: أ.ف.ب

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لقي عنصر إطفاء حتفه في كندا أثناء مكافحة الحرائق الضخمة التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلن رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا، السبت. وهذه رابع حالة وفاة أثناء مكافحة النيران، خلال موسم الحرائق المدمّر الذي تشهده البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقي طيار مروحية حتفه في حادث تحطّم طائرته في ألبرتا في غرب البلاد، أثناء ممكافحة الحرائق التي تجتاح البلاد، وبعد مقتل عنصري إطفاء آخرين في عمليتين منفصلتين.

وقال رئيس حكومة بريتيش كولومبيا في بيان: «أشعر بالصدمة لسماع أنّنا فقدنا رجل إطفاء آخر»، معرباً عن أسفه للأخبار المروّعة وموسم حرائق غابات مروّع للغاية.

وأضاف: «هذا الخبر المأسوي يذكرنا مرّة أخرى بالتضحيات الاستثنائية التي يقدّمها عناصر الإطفاء لضمان سلامتنا».

وكانت الضحية عنصر إطفاء متعاقداً يستجيب لحرائق الغابات في دوني كريك بالقرب من فورت سانت جون في شمال شرق المقاطعة. وتشهد بريتيش كولومبيا حالياً 368 حريقاً نشطاً.

ويجتاح كندا أكثر من 990 حريقاً، بينها 613 حريقاً خارج نطاق السيطرة. وأتت الحرائق على أكثر من 12 مليون هكتار هذا العام، وهو رقم إجمالي أعلى بكثير مما سبق وشهدته البلاد في هذا المجال.

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