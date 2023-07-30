5 قتلى و20 مصاباً بحادث سير شرق باكستان

المصدر: د.ب.أ

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لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، وأصيب 20 آخرون إثر انقلاب حافلة في منطقة فازيلبور في إقليم البنجاب بشرق باكستان صباح اليوم الأحد.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مسؤولي الإنقاذ القول، إن الحافلة كانت عائدة من بلدة ساخي ساروار في طريقها إلى جاكوب آباد، عندما انقلبت بعد أن فقد السائق السيطرة عليها بعدما غلبه النعاس.

وهرعت فرق الانقاذ إلى موقع الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين للمستشفيات. وكان من بين الذين لقوا حتفهم في الحادث المشؤوم سيدة وطفلان.

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