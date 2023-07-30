دورية لسفن صينية وروسية ببحر اليابان

المصدر: (طوكيو، بكين - وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أمس، أن خمس سفن حربية صينية وخمس سفن روسية عبرت مضيق سويا بين جزيرتي هوكايدو اليابانية وسخالين الروسية إلى بحر أخوستك، للقيام بدورية مشتركة في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الوزارة القول إن تسعاً من السفن العشر شاركت في تدريبات مشتركة في بحر اليابان خلال الفترة من 18 وحتى 23 يوليو الجاري، مضيفة أنها تتابع تحركاتها عن كثب.

وفي العام الماضي، أبحرت سفن حربية صينية وروسية حول اليابان، ما دفع طوكيو إلى انتقاد «استعراض القوة».

وأصدرت اليابان تقريرها السنوي الأسبوع الماضي وقدمت فيه تقييما سلبياً للتهديد الذي تمثله طموحات الصين في المنطقة، وشراكتها الأمنية مع روسيا وكوريا الشمالية.

توتر يتفاقم

وقالت وزارة الدفاع الصينية أمس، إن إرسال دول معينة لما تسمها سفناً وطائرات بصورة متكررة «للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة» أدى إلى تفاقم التوتر في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وعلق الناطق باسم الوزارة تان كه في على تقرير دفاعي أصدرته اليابان أشارت فيه إلى تهديدات صينية، قائلاً إن بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير حتى مع استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بوجه عام.

وأضاف أن التقرير الدفاعي السنوي لليابان أظهر «تصوراً خاطئاً» بخصوص الصين و«بالغ عمداً فيما يسمى بالتهديد العسكري الصيني».

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