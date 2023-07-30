تغيرات المناخ.. العالم يتجه لمزيد من الغليان

المصدر: عواصم - وكالات

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تتجه المنطقة الشمالية في المحيط الأطلسي لتحطيم المستوى القياسي لأعلى درجات حرارة فيها على الإطلاق، قبل أسابيع من ذروة الحرارة المعتادة في الصيف، بحسب توقعات لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي ومنظمة «مركاتور إنترناشونال أوشن» غير الحكومية، ما يؤكد توجه العالم لمزيد من الغليان الحراري بفعل التغيرات المناخية.

وقال ناطق باسم «كوبرنيكوس» إنه «بالنظر إلى درجة حرارة سطح شمال الأطلسي في الوقت الحالي (منذ أسابيع)، لم يعد هناك أدنى شك في أن المستوى القياسي المسجل أوائل سبتمبر الماضي سيتم تحطيمه هذا الصيف».

كما أنّ منطقة الأطلسي الشمالية التي تسجل مستويات قياسية في الحرارة الموسمية منذ مارس، في وضع يفاجئ العلماء، أصبحت نقطة مراقبة مهمة بدلالاتها لارتفاع درجة حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحترار المناخي الحراري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة.

على المستوى العالمي، يحطّم متوسط درجة حرارة المحيطات الأرقام القياسية الموسمية منذ بداية أبريل.

موجة حارة

وتعرض عشرات الملايين من الأمريكيين لضربة مزدوجة بتضافر عاملي زيادة درجات الحرارة والرطوبة العالية أول من أمس في وقت استقرت موجة شديدة الحرارة فوق الغرب الأوسط والساحل الشرقي، ومن المتوقع أن تستمر مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن أكثر من 175 مليون شخص في الولايات المتحدة أصبحوا مشمولين بتحذيرات شديدة وإرشادات صارمة تحذرهم من الحرارة، حيث ارتفعت قراءات مؤشر الحرارة فوق 38 درجة مئوية.

حرائق اليونان

في أثينا، أكّدت السلطات اليونانية أمس، أن الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين باتت بغالبيتها تحت السيطرة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد في بؤر لا تزال الرياح فيها تشكل تهديداً.

واشتعلت ثلاثة حرائق أمس في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وحذّر خبراء من أن النظام البيئي في اليونان «مهدد» بعدما أتت حرائق على 50 ألف هكتار في يوليو، وهي «الأسوأ» التي تسّجل في هذا الشهر على الإطلاق منذ أكثر من عقد.

وتعرض إقليم بوليا على البحر الأدرياتيكي مرة أخرى لاندلاع حرائق الغابات والأحراش التي لا تزال مشتعلة في جنوب إيطاليا، بالإضافة إلى جزيرة صقلية الواقعة على البحر المتوسط.

إعصار دوكسوري

ووضعت الصين أمس، جزءاً من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

أمس، هطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق في بكين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول فيها حتى بعد غدٍ.

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