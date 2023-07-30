أوكرانيا تعلن عن مهاجمة جسر بالقرم وتحقيق نجاحات قرب باخموت

المصدر: د ب ا

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أكدت أوكرانيا أنها نجحت في مهاجمة جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وحققت أيضا تقدما بالقرب من بلدة باخموت في الشرق.

وتعرض جسر تشونهار الذي يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون في البر الرئيسي لهجوم وإلحاق أضرار صباح أمس السبت، حسبما ذكرت إدارة الاتصالات الاستراتيجية بالجيش الأوكراني.

كما أبلغ فلاديمير سالدو المسؤول الروسي في خيرسون في وقت سابق عن هجمات صاروخية أوكرانية على خط السكك الحديدية، لكنه قال إنه تم صد جميع المقذوفات الـ 12. ولم يتسن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وكان جسر تشونهار، وهو طريق إمداد رئيسي للجيش الروسي، قد تعرض بالفعل للهجوم والضرر من قبل القوات الأوكرانية في يونيو.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تليغرام إن الجيش الأوكراني يتقدم "تدريجيا ولكن بثبات" في الجنوب نحو مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك.

وفي إشارة إلى القتال العنيف على الجبهة في منطقة دونيتسك الشرقية، قالت: "اليوم تقدمنا أكثر على الجناح الجنوبي حول باخموت".

واستولت القوات الروسية على باخموت قبل بضعة أشهر بعد قتال مكثف أسفر عن خسائر فادحة.

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