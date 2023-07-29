مقتل 9 أشخاص في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند

المصدر: أ ف ب

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قضى تسعة أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرين في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند السبت>

ويُعتقد أنّ الانفجار الذي وقع في بلدة سونغاي كولوك في مقاطعة ناراثيوات الجنوبية نتج عن عملية لحام خلال أعمال بناء في المبنى.

وقال حاكم ناراثيوات سنان بونغاكسورن، إنّ "مستودع تخزّن فيه مفرقعات في سونغاي كولوك انفجر عصر اليوم (السبت) وتفيد آخر حصيلة بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 115 آخرين".

وأضاف أنّ "الحريق تحت السيطرة الآن.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب خطأ فنّي أثناء عملية لحام الفولاذ، ذلك أنّ المبنى قيد الإنشاء".

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام محلية تصاعد عمود من الدخان في الهواء بينما تضرّر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من جراء الانفجار، حيث اشتعلت النيران في بعضها وتحطّمت أسطح بعضها الآخر.

وأفادت هيئة الإذاعة التايلاندية "بي بي اس" (PBS) بتضرر حوالى 500 منزل بسبب الانفجار الذي وقع في بلدة على الحدود مع ماليزيا.

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