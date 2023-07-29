الصين تعلن حالة التأهب القصوى وإعصار دوكسوري يخلف مشاهد مرعبة "فيديو"

المصدر: أ ف ب

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وضعت الصين السبت جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.

يشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12:00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

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