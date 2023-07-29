أمريكا تقدّم 345 مليون دولار مساعدات عسكرية لتايوان

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار. وقال البيت الأبيض، إن حزمة المساعدات ستشمل معدات دفاعية وخدمات من وزارة الدفاع، وتدريبات عسكرية، لتقديم الدعم لتايوان.

وأعربت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، اليوم السبت، عن امتنانها للولايات المتحدة على حزمة المساعدات.

وقال الناطق باسم الوزارة سون لي فانج في بيان: «سنواصل العمل على نحو وثيق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية للحفاظ على السلام والاستقرارفي مضيق تايوان». والولايات المتحدة ملتزمة قانونا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بموجب قانو ن علاقات تايوان لعام 1979. ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة غضب الصين لأنها تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز