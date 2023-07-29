روسيا تبرم صفقات عسكرية مع أفريقيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرغ، أمس، أن بلاده وقّعت اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة أفريقية.

وأضاف بوتين، في اليوم الثاني والأخير من القمة الروسية الأفريقية الثانية: «نعمل على تطوير شراكات في التعاون العسكري، والعسكري التقني، مع أكثر من 40 دولة أفريقية، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لدول القارة».

وأوضح بوتين أن الدول الأفريقية تلقت كميات كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا، بعضها بلا مقابل. وشدد أن «بعض هذه الشحنات يتم توفيرها من دون مقابل مادي أو معنوي، بهدف تعزيز أمن وسيادة تلك الدول».

وتمت دعوة ممثلين من البلدان الأفريقية إلى المشاركة بفعالية في المنتديات العسكرية التي تنظمها روسيا التي تتناول الجوانب التقنية للأسلحة، والمناورات للتعرف إلى المعدات وكيفية استخدامها. إلى ذلك، ألح زعماء أفارقة على الرئيس الروسي كي يمضي قدماً في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب الأوكرانية، وتجديد «اتفاق تصدير الحبوب» انسحبت منه موسكو الأسبوع الماضي. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لبوتين والزعماء الأفارقة «يتعين إنهاء الحرب. ولا يمكن أن تنتهي إلا على أساس العدل والمنطق».

وقال رئيس الكونجو، دينيس ساسو نجيسو، إن المبادرة الأفريقية «تستحق أشد اهتمام، ولا يتعين التقليل من شأنها.. ندعو مرة أخرى بإلحاح إلى استعادة السلام في أوروبا». ودعا الرئيس السنغالي، ماكي سال، إلى «خفض التصعيد للمساعدة على إشاعة الهدوء». وعبر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، عن أمله أن تؤدي «المشاركة والمفاوضات البناءة» إلى إنهاء الصراع.

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