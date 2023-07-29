بريطانيا تحذر أفريقيا من عواقب إيقاف اتفاق الحبوب الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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حذرت وزارة الدفاع البريطانية أمس الجمعة، من أن الدول الأفريقية ستواجه عواقب طويلة الأمد بعد إيقاف اتفاق الحبوب الأوكرانية.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: "إنه من شبه المؤكد أن تأثير الحرب في أوكرانيا سيضاعف من انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا في غضون العامين المقبلين على أقل تقدير".

يشار إلى أن الاتفاق الذي انتهت صلاحيته، ساعد في السابق في نقل نحو 30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى عبر البحر الأسود.

وأضاف بيان وزارة الدفاع إن "الحصار الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا" عطل تسليم الإمدادات الغذائية الأساسية إلى دول مثل إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ الجمعة، بتزويد زيمبابوي ومالي وبوركينا فاسو والصومال وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.

من ناحية أخرى أعلن بوتين أن بلاده وقعت اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة أفريقية، وأضاف:" نعمل على تطوير شراكات في التعاون العسكري والعسكري التقني مع أكثر من 40 دولة أفريقية وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لدول القارة".

وأوضح بوتين أن الدول الأفريقية تلقت كميات كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا، بعضها بلا مقابل.

وشدد بوتين على أن: "بعض هذه الشحنات يتم توفيرها بدون مقابل مادي أو معنوي بهدف تعزيز أمن وسيادة تلك الدول".

وتم دعوة ممثلين من البلدان الأفريقية إلى المشاركة بفعالية في المنتديات العسكرية التي تنظمها روسيا والتي تتناول الجوانب التقنية للأسلحة، وكذلك المناورات للتعرف على تلك المعدات وكيفية استخدامها.

كما أعلن بوتين يوم الخميس، أن روسيا ستقدم المساعدة للدول في جهودها لتحرير نفسها من "بقايا الاستعمار".

وأكد زعيم الكرملين مجددا أن روسيا ستظل موردا موثوقا للحبوب إلى دول القارة.

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