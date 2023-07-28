أرباح «أسترازينيكا» تحلق إلى 3.6 مليارات دولار في النصف الأول

المصدر: لندن - (د ب أ)

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أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية ارتفاع أرباحها، قبل خصم الضرائب، في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقالت أسترازينيكا، إن الأرباح، قبل خصم الضرائب، بلغت 4.35 مليارات دولار في النصف الأول من العام، وهي أكثر بكثير من 800 مليون دولار التي تحققت قبل عام، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض تكلفة المبيعات.



وكانت تكلفة المبيعات وصلت خلال العام الجاري إلى 3.865 مليارات دولار، مقابل 6.509 مليارات دولار العام الماضي.



وارتفع صافي الأرباح إلى 3.624 مليارات دولار أو 2.32 دولار للسهم، مقابل 748 مليون دولار أو 0.48 دولار للسهم في قبل عام.



وباستبعاد البنود الخاصة، ارتفعت الأرباح الرئيسية للسهم بواقع 21 % إلى 4.07 دولارات للسهم.



وزادت الإيرادات بواقع 4 % إلى 22.295 مليار دولار من 22.161 مليار دولار العام الماضي.



وأعلنت أسترازينيكا موافقتها على شراء مجموعة من العلاجات الجينية لأمراض نادرة من شركة فايزر الأمريكية.



وقالت أسترازينيكا، إن قيمة الاتفاق مع فايزر تقدر بما يصل إلى مليار دولار، بالإضافة إلى الرسوم المتدرجة على المبيعات، ومن المقرر إنجاز الاتفاق في الربع الثالث من العام.

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