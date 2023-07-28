روسيا توقع صفقات عسكرية مع 40 دولة أفريقية

المصدر: وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج اليوم الجمعة، أن بلاده وقعت اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة أفريقية.

وأضاف بوتين خلال اليوم الثاني والأخير من القمة الروسية الأفريقية الثانية " نعمل على تطوير شراكات في التعاون العسكري والعسكري التقني مع أكثر من 40 دولة أفريقية وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لدول القارة".

وأوضح بوتين أن الدول الأفريقية تلقت كميات كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا، بعضها بلا مقابل.

وشدد بوتين على أن :"بعض هذه الشحنات يتم توفيرها بدون مقابل مادي أو معنوي بهدف تعزيز أمن وسيادة تلك الدول".

وتم دعوة ممثلين من البلدان الأفريقية إلى المشاركة بفعالية في المنتديات العسكرية التي تنظمها روسيا والتي تتناول الجوانب التقنية للأسلحة، وكذلك المناورات للتعرف على تلك المعدات و كيفية استخدامها.

كما أعلن بوتين أمس الخميس، أن روسيا ستقدم المساعدة للدول في جهودها لتحرير نفسها من "بقايا الاستعمار".

وأكد زعيم الكرملين مجددا أن روسيا ستظل موردا موثوقا للحبوب إلى دول القارة.

وتهدف روسيا أيضا إلى توسيع وجودها في أفريقيا عبر فتح قنصليات وسفارات جديدة وزيادة عدد الموظفين في التمثيل الدبلوماسي الحالي. ولدى البلاد فائض من الأفراد المتاحين بعد أن أجبر نحو 600 دبلوماسي روسي على مغادرة الدول الغربية بسبب ارتفاع حدة التوتر، ويرجع ذلك جزئيا إلى شكوك دول الاتحاد الأوروبي في قيامهم بالتجسس.

وخلال الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في المؤتمر، سعى بوتين إلى إثبات أنه ليس معزولا دوليا.

ومن المقرر أيضا إصدار إعلان القمة وعقد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

ووفقا للكرملين، حضر ممثلون من 49 دولة من أصل 54 دولة في القارة ، من بينهم 17 رئيس دولة أو رئيس حكومة فقط، أي أقل مما كانت عليه خلال القمة الأولى في عام 2019.

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