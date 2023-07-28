طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئي

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب قد تكون ركامية شرقأ وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية /10 – 20 تصل إلى 35 كم/س، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:46 والمد الثاني عند الساعة 21:36، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:22، والجزر الثاني عند الساعة 06:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند الساعة 08:26، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:40 والجزر الثاني عند الساعة 01:04

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 90 20

دبي 44 34 85 20

الشارقة 44 33 85 30

عجمان 44 33 80 30

أم القيوين 42 32 80 35

رأس الخيمة 43 33 75 25

الفجيرة 33 29 85 50

العـين 46 33 60 20

ليوا 47 32 60 15

الرويس 42 31 85 35

السلع 43 31 90 35

دلـمـا 39 31 90 40

طنب الكبرى/الصغرى 36 33 80 30

أبو موسى 36 33 80 35

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