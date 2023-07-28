زعيم كوريا الشمالية يسمح برسمه على لوحات فنية ! (صور)

المصدر: البيان

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شهدت كوريا الشمالية افتتاح أول معرض فني يتضمن لوحات تصور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وذلك بعد سنوات من حظر رسم أي لوحة فنية لشخصية كيم جونغ أون.

ووفق تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، تستكمل اللوحات الجانب الدعائي لزعيم كوريا الشمالية وأسلافه، حيث تعكس كل قطعة بعض الرؤى الغريبة أو الرومانسية المفرطة للقادة التاريخيين الذين يظهرون في جو من التآلف مع المزارعين، إلى ركوب كيم جونغ أون على الخيل في قمة جبل بايكتو، أعلى قمة في كوريا الشمالية.

وعرضت اللوحات ضمن معرض أوسع للاحتفال بالذكرى السبعين "للنصر في حرب تحرير الوطن"، وهو الاسم المستخدم في كوريا الشمالية لتوقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في عام 1953.

تضمن المعرض لوحات لأسلاف الرئيس الحالي، مثل كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.

حضر المئات الافتتاح وتمعنوا مطولاً في اللوحات ومعانيها!

ووصفت وكالة الأنباء الكورية المركزية اللوحات بأنها تصور "انتصارًا تلو الآخر في المواجهة مع الإمبريالية والولايات المتحدة التي استمرت لقرون".

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن هويات الفنان أو الفنانين المسؤولين عن اللوحات لا تزال مجهولة.

قبل هذا المعرض ، لم تسمح سلطات كوريا الشمالية للفنانين برسم كيم جونغ أون، ولكن تم رفع القيود مؤخراً ، حيث ورد أن كيم قام بطلب ثلاث لوحات جدارية من الفسيفساء للعرض العام.

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