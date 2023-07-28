أمريكا تطلب من طاقم سفارتها في هايتي المغادرة

المصدر: د ب أ

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قررت الولايات المتحدة سحب كامل موظفيها الحكوميين وأسرهم من هايتي باستثناء طاقم طوارئ.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً في وقت متأخر أمس الخميس جاء فيه "لا تسافروا إلى هايتي بسبب الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية والبنية التحتية الهزيلة الخاصة بالرعاية الصحية".

وأضافت وزارة الخارجية "على المواطنين الأمريكيين في هايتي مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن عن طريق خيارات النقل المتاحة التجارية أو الخاصة، في ضوء الوضع الأمني الحالي وتحديات البنية التحتية".

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