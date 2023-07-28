بوتين يعد أفريقيا بآلاف الأطنان من الحبوب مجاناً

المصدر: عواصم - وكالات

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تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزعماء أفارقة، أمس، تقديم عشرات آلاف الأطنان من الحبوب في غضون أشهر، رغم العقوبات الغربية التي قال بوتين إنها تجعل من الصعب على موسكو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

جاء ذلك خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، حيث أكد بوتين، أن بلاده تتوقع حصاداً قياسياً للحبوب العام الجاري، وأنها على أهبة الاستعداد لتحل صادراتها محل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا على الصعيدين التجاري والخاص بالمساعدات، وكذلك الوفاء بما وصفه بأنه دور موسكو المحوري في الأمن الغذائي العالمي.

وتابع: «سنكون جاهزين لتزويد بوركينافاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة»، ورد المشاركون في القمة بالتصفيق.

وقال بوتين، إن روسيا صدرت 60 مليون طن من الحبوب في المجمل العام الماضي منها 48 مليون طن من القمح.

وقال بوتين في القمة، إن أكثر من 70 % من الحبوب الأوكرانية التي صدرت بموجب الاتفاق الذي انقضى الآن ذهبت لدول ذات دخل أعلى من المتوسط.

وأضاف، إن دولاً فقيرة مثل السودان تلقت أقل من 3 % من الشحنات. وقال إن العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على بلاده، رداً على الحرب في أوكرانيا، منعت روسيا حتى من توفير الأسمدة بالمجان للدول الفقيرة.

وتابع بوتين: «من ناحية تعرقل الدول الغربية إمداداتنا من الحبوب والأسمدة بينما يلقون علينا باللوم زوراً وبهتاناً في الأزمة الحالية التي يشهدها سوق الغذاء العالمي».

ورداً على الانتقادات الغربية لقرار روسيا الانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود الأسبوع الماضي، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان، أكد بوتين أن موسكو انسحبت من الاتفاق؛ لأنه لم يفِ بأي من الوعود بشأن تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، (رئيس الاتحاد الأفريقي حالياً)، قوله إنه يجب الإنصات لشكاوى روسيا.

وقال عثماني: «لن أقول إن روسيا على صواب أو خطأ. لقد تصرفت لأسبابها الخاصة؛ والآن يتعين علينا الاستماع إليها من أجل محاولة المضي قدماً».

في الأثناء، عبر رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، عن امتنانه، على الرغم من أن بلاده لديها بالفعل ما يكفي لضمان أمنها الغذائي.

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