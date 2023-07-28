بيونغيانغ تطلع موسكو على أحدث الأسلحة

المصدر: (سيئول - وكالات)

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استقبل رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي يزور بيونغيانغ حالياً لحضور احتفالات الذكرى الـ70 لهدنة الحرب الكورية «يوم النصر»، في زيارة تستمر 3 أيام، بحسب ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

واصطحب كيم شويغو في جولة للاطلاع على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تقدّماً، في «معرض الأسلحة والمعدات 2023»، حيث مرّا من أمام صواريخ بالستية ضخمة ، عابرة للقارات من طراز «هواسونغ17» و«هواسونغ18»، ومسيّرات عسكرية لم يسبق رؤيتها.

ونوّهت «يونهاب» إلى أن كوريا الشمالية دعت وفودا من الصين وروسيا، اللتين لديهما علاقات قوية معها، لزيارتها، وهي أول دعوة رسمية لضيوف أجانب منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم وشويغو ناقشا «قضايا الاهتمام المشترك في مجالات الدفاع الوطني والأمن والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية»، في «أجواء ودية مليئة بالصداقة، وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأنها». وذكرت الوكالة أن شويغو سلم رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى نظيره الكوري الشمالي.

وأثناء الزيارة، تحدث كيم إلى شويغو عن «الأسلحة والمعدات التي تم اختراعها وإنتاجها»، في إطار خطة الدفاع الوطنية الكورية الشمالية، و«أبدى مراراً اعتقاده بأن الجيش والشعب الروسيَّين، سيُحقّقان نجاحات كبيرة»، استناداً إلى الوكالة.

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