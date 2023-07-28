الأمم المتحدة: «عصر الغليان العالمي» في الأرض بدأ

المصدر: عواصم - وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، وأكد أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير يوليو الجاري تدلل على بدء «عصر الغليان العالمي».

ووصف غوتيريس موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية بالـ«مرعبة»، مضيفاً: «التغير الحراري هنا. وهو مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي». وتابع: «بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة»، مشيراً إلى أنه «باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة، فإن يوليو 2023 يحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات».

كما وصف غوتيريس الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها «صيف قاس».

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع «التوقعات والتحذيرات المتكررة» من قبل العلماء، مضيفاً أن «المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير».

ودعا غوتيريس مرة أخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب «المأسوية». وأضاف: «الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول».

وحض «القادة على القيادة»، مردفاً: «لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولاً».

الأكثر احتراراً

في الأثناء، اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يوليو الجاري، الأكثر احتراراً على الإطلاق، وأن الأسابيع الثلاثة الأولى منه هي الأكثر دفئاً لثلاثة أسابيع مسجلة.

وذكرت المنظمة - في تقرير استندت فيه إلى معلومات وبيانات مركز «كوبرنيكس» لخدمة تغير المناخ الذي يموله الاتحاد الأوروبي-، أن درجات الحرارة تلك ارتبطت بموجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا التي كان لها إلى جانب حرائق الغابات في بلدان، مثل: كندا، واليونان، تأثيرات كبيرة على صحة السكان هناك والبيئة والاقتصاد.

فيما صرح سكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيترى تالاس، أن الارتفاعات القياسية لدرجات الحرارة هي انعكاس للواقع القاسي لتغير المناخ، وحذر من أنها تعتبر نذيراً للمستقبل، بما يؤكد الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأن هذا الأمر بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

«تهديد وجودي»

من ناحيته، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن ارتفاع درجات الحرارة، الناجم عن التغير المناخي هو «تهديد وجودي». وقال في البيت الأبيض: «لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي»، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق بشكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.

جاءت تصريحات بايدن خلال اتصال مرئي مع رؤساء بلديات فينيكس، وأريزونا، وسان أنطونيو بولاية تكساس، المعروفة بحرارتها المرتفعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، إن الحر هو «القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس» في الولايات المتحدة، متسبباً بمقتل 600 شخص كل عام.

كما أعلن بايدن تدابير لتعزيز قواعد السلامة المتعلقة بالحر للعمال، خصوصاً المزارعين، وعمال البناء، وغيرهم من العاملين في مساحات مفتوحة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لخدمات الأرصاد الجوية.

وقالت عمدة فينيكس، كايت جاليغو لبايدن، إن مدينتها الصحراوية «مشهورة بالحرارة (...) لكن الصيف الحالي كان غير مسبوق حقاً».

وأضافت، إنه «يلحق ضرراً حقيقياً بمجتمعنا، ونشعر بأننا في الخطوط الأمامية للتغير المناخي».

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