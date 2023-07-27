فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق في جزيرة كرواتية

المصدر: أ ف ب

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بذل عشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بطائرات لمكافحة النيران جهودا الخميس لإخماد حريق اندلع في جزيرة كرواتية، هو ثاني حريق غابات هذا الأسبوع على الساحل الأدرياتيكي لهذا البلد، حسبما أعلنت السلطات.

وعرقلت الرياح الشديدة مساعي إخماد النيران في جزيرة سيوفو القريبة من مدينة سبليت، لكنها لم تهدد المنازل حتى الآن، بحسب بيان لجمعية عناصر الإطفاء.

وشاركت ست طائرات إطفاء إلى جانب 150 عنصرا في جهود السيطرة على الحريق، وفق الجمعية.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر تصاعد دخان كثيف من الحريق الذي امتد إلى سبليت على بعد 15 كلم جنوب سيوفو.

وتمت السيطرة الاربعاء على حريق اندلع في وقت سابق هذا الأسبوع قرب مدينة دوبروفنيك السياحية التي تعود للعصور الوسطى.

ويتقاطر ملايين السياح كل عام على الساحل الكرواتي الخلاب الذي يضم أكثر من ألف من الجزر والجزيرات.

واندلعت حرائق في دول مطلة على المتوسط هذا الأسبوع وخصوصا في اليونان فيما قضى 34 شخصا في الجزائر بسبب حرائق وسط درجات حرارة شديدة تسببت في جفاف مساحات من الأراضي.

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