محامو ترامب يجتمعون مع الادعاء قبل لائحة اتهام متوقعة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس ان محاميه التقوا ممثلين لوزارة العدل قبل توجيه لائحة اتهام متوقعة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وقال ترامب الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظا لانتخابات 2024 إنه لم يتم ابلاغ فريقه القانوني بموعد توجيه لائحة الاتهام، بعدما اعلنت شبكة "ان بي سي" سابقا أنه تم ابلاغهم باحتمال توجيه لائحة الاتهام "بحلول اليوم".

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي "عقد المحامون اجتماعا مثمرا مع وزارة العدل هذا الصباح، وشرحوا بالتفصيل انني لم اقم بأي شيء خاطئ. الكثير من المحامين نصحوني وتقديم اي لائحة اتهام ضدي لن يؤدي إلا إلى تدمير بلادنا أكثر".

وأضاف "لم يتم الابلاغ بأي اخطار خلال الاجتماع- لا تثقوا بالأخبار الكاذبة".

وكان ترامب أعلن في 18 يوليو الماضي تلقيه رسالة من المدعي العام الفدرالي جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما اقتحم آلاف من مناصريه مقر الكونغرس في واشنطن في مسعى لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

واوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي والملياردير الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الابيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة سابقة. وقد دفع ببراءته في القضيتين.

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