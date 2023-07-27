أرباح «إيرباص» الفصلية تقفز 55% إلى 1.18 مليار دولار

المصدر: باريس - د ب أ

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باريس - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ارتفاع صافي أرباحها، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 55% إلى 1.06 مليار يورو (1.18 مليار دولار) مقابل 682 مليون يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 1.34 يورو مقابل 0.87 يورو، خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.

وتستهدف الشركة تسليم نحو 720 طائرة مدنية، خلال العام الحالي مع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 6 مليارات يورو. في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل إيرباص المعدلة بعد حساب الضرائب والفوائد بنسبة 34% سنوياً إلى 1.85 مليار يورو، بما يعكس بشكل أساسي زيادة معدل تسليمات الطائرات التجارية، والتأثير الإيجابي لتغير أسعار الصرف.

كما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24% إلى 15.90 مليار يورو مقابل 12.81 مليار يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في حين بلغ إجمالي الطلبيات التي تلقتها إيرباص، خلال النصف الأول من العام الحالي 1080 طائرة مقابل 442 طائرة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت صافي طلبيات قدره 1044 طائرة، بعد إلغاء طلبيات 259 طائرة في العام السابق. وبحسب الشركة فإن برنامج زيادة إنتاج الطائرة إيه 220 يواصل المضي في اتجاه إنتاج 14 طائرة شهرياً بحلول منتصف العقد الحالي، وبالنسبة لعائلة إيه 320 يواصل برنامج زيادة الإنتاج التقدم نحو 75 طائرة شهرياً في عام 2026.

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