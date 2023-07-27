زيلينسكي يقترح على البرلمان تمديد الأحكام العرفية 90 يوماً

المصدر: د ب ا

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قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحا للبرلمان لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية.

وكان البرلمان الأوكراني مدد من قبل الأحكام العرفية والتعبئة من مايو حتى 18 أغسطس، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

وقال النائب ياروسلاف جيليزنياك إن البرلمان يخطط لدعم اقتراح زيلينسكي وتمديد الإجراءات حتى 15 نوفمبر 2023.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية لأول مرة في 24 فبراير 2022. وبموجب الأحكام العرفية، ولا يسمح للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، مع بعض الاستثناءات، بمغادرة البلاد لأنه قد يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

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