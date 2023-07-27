بلينكن: نراقب الوضع في النيجر ونطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس

المصدر: وكالات

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أكد وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّ الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.

وقال بلينكن إن استمرار المساعدات التي تُقدّمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديموقراطيّة" في الدولة الإفريقيّة.

وخلال اتّصال هاتفي بينهما، قال بلينكن للرئيس النيجري محمد بازوم - الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي - إنّ "الشراكة الاقتصاديّة والأمنيّة القويّة (للولايات المتحدة) مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديموقراطيّة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفقا لبيان أصدرته الخارجيّة الأمريكيّة.

وشدّد بلينكن على أنّ واشنطن "تدين هذه المحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وإطاحة النظام الدستوري"، حسب البيان.

جاء هذا الموقف الأمريكي قبل إعلان عسكريّين مساء الأربعاء أنّهم أطاحوا نظام بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

وذكر العسكريّون الانقلابيّون أنّهم أغلقوا حدود البلاد وحظروا التجوّل حتى إشعار آخر.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه" في النيجر.

وأكّد بلينكن "دعم واشنطن الثابت" للرئيس بازوم و "للديموقراطيّة في النيجر"، وفقا لوزارة الخارجيّة.

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