عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود

المصدر: وكالات

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أعلن عسكريون في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود.

وشهدت النيجر محاولة انقلاب الأربعاء احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم فيما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه، وكُلّفت بنين في ضوء ذلك القيام بمهمة وساطة.

وفي وقت لاحق الأربعاء، عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى تفريق متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس.

وأدان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ما وصفته الجهتان بـ"محاولة الانقلاب"، وهو وصف للأحداث الجارية أكده مصدر مقرّب من بازوم.

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