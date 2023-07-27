الجيش الروسي يصد هجوماً أوكرانياً واسعاً

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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أكد الجيش الروسي أمس، أنه صد هجوماً أوكرانياً واسع النطاق شارك فيه مئات الجنود قرب أوريخيف الواقعة في الجبهة الجنوبية حيث تشن القوات الأوكرانية منذ مطلع يونيو هجوماً مضاداً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الأوكرانية شنّت «عمليات هجومية مكثّفة» أمس، قرب أوريخيف.

وأحبطت القوات الروسية هجوماً أوكرانياً واسع النطاق على محور أريخوفو، حيث دحرت قوات كييف مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: «صد الجيش الروسي هجوماً ضخماً شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أريخوفو، وتم تدمير 22 دبابة وتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني».

ولم تصدر أوكرانيا أي بيان بشأن عملياتها في هذا القطاع. وفي الجبهة الشمالية الشرقية، أفاد الجيش الروسي بمواصلة تقدّمه باتّجاه ليمان حيث أعلن تحقيق اختراق في الدفاعات الأوكرانية لليوم الثاني. وتدور المعارك في هذه المنطقة بمحيط قرية سيرغييفكا التي أعلنت موسكو فرض سيطرتها عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات «الغرب» تقدمت على الجبهة، ودمرت 13 قطعة من المعدات العسكرية، على محور كوبيانسك.

وتوغلت الوحدات الروسية لما يصل إلى ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة و2700 متر في عمق الدفاعات الأوكرانية. وهاجمت طائرات مسيرة روسية منطقة خاركيف في شرقي أوكرانيا، ما تسبب في أضرار بمنشآت صناعية، حسبما أفاد عمدة بيرفومايسك ميكولا باكشييف على تليغرام. كما قصفت القوات الروسية 10 تجمعات في مقاطعة سومي، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت».

واستخدمت القوات الروسية المدفعية وقذائف الهاون لقصف تلك التجمعات، وفقاً للإدارة العسكرية لمنطقة سومي أوبلاست.

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