الحرائق تواصل التهام الغابات على ضفتي «المتوسط»

المصدر: عواصم - وكالات

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تتواصل الحرائق التي تلتهم الغابات على ضفتي حوض المتوسط، مخلفة تكلفة بشرية عالية وتداعيات بيئية، فيما أطفئ لهيبها في الجزائر وتونس.

وقالت الجزائر، أمس، إنها تمكنت من احتواء الحرائق في غاباتها. وأشار الدفاع المدني إلى إخماد «كلّ الحرائق» ووضع نظام للمراقبة.

وأشارت السلطات إلى أن نحو عشر طائرات وقاذفات مياه أسهمت في السيطرة على الحرائق، بالإضافة إلى مشاركة ثمانية آلاف عنصر من الحماية المدنية و525 شاحنة. وأمر النائب العام في بجاية بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين. وأوقف خمسة أشخاص في البويرة وسكيكدة.

تونس تسيطر

وفي تونس، قال وزير الداخلية كمال الفقي، إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد بمساعدة عناصر من الجيش الجزائري وطائرات إطفاء من إسبانيا.

وقال الفقي للبرلمان، إن 600 ساكن عادوا إلى منازلهم بعد عمليات إجلاء في وقت سابق. وأجبرت حرائق الغابات في تونس المئات على إخلاء منازلهم. ووصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في بعض مدن تونس هذا الأسبوع.

جزر اليونان

ولا تزال الحرائق مشتعلة في جزر رودوس وكورفو وإيفيا في اليونان، بعدما تسببت الثلاثاء بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران من سلاح الجو كانا يكافحان النيران.

وأعلنت الحكومة أن اليونان كافحت أكثر من 600 حريق في الأيام الـ12 الماضية. وبعد تحسن بسيط الاثنين، بدأت موجة حر جديدة الثلاثاء مع حرارة بلغت 42 درجة مئوية فيما ينتظر أن تصل إلى 43 و45 درجة مئوية في وسط وجنوب اليونان بحسب الأرصاد الوطنية.

في رودوس حيث تشتعل النيران لليوم التاسع على التوالي، يحاول 266 رجل إطفاء بدعم من ثلاث مروحيات وطائرتين إخمادها. ويتزايد غضب السكان خصوصاً في القسم الجنوبي من هذه الجزيرة السياحية.

حرائق صقيلية

وفي إيطاليا قتل خمسة أشخاص على الأقل في حرائق في صقلية لاسيما في إقليم «باليرمو»، بشمال غرب الجزيرة، حيث احترقت عشرات الهكتارات من الغابات والشجيرات، خلال الأيام الأخيرة. وقالت فرقة الإطفاء، إنه تم نشر ثلاثة آلاف رجل إطفاء، إلى جانب طائرات لرش المياه. وعلى عكس ذلك، فإن الوضع في أجزاء أخرى من الجزيرة، هدأ مقارنة بالثلاثاء. في البرتغال، يواصل مئات من رجال الإطفاء العمل على احتواء حريق غابات اندلع الثلاثاء في محيط منتجع سينترا السياحي، ما تسبب في ثماني إصابات طفيفة. وأوضح قائد الحماية المدنية إليسيو أوليفيرا أمس، أن الحريق بات «تحت السيطرة».

جزيرة فرنسية

وقال مسؤولون فرنسيون أمس، إن حرائق الغابات أتت على أكثر من 2 كيلومتر مربع من الأراضي في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط الليلة قبل الماضية.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأنه تم إخلاء دير كوربارا الواقع شمالي الجزيرة بسبب الحريق. وأرسلت الجهات المعنية نحو مئتي رجل إطفاء.

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