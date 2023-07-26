جيروم باول يحيّر الأسواق حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل

المصدر: واشنطن - وكالات

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «من المحتمل أن نرفع الفائدة أو نثبتها في اجتماع سبتمبر وهذا سيعتمد على البيانات الاقتصادية».

وأوضح باول أن عملية خفض معدل التضخم إلى 2 % ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، قائلاً: «لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة».

أكد جيروم باول، أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأمريكي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كذلك يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة.

أشار باول خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إلى أن التضخم يتباطأ لكنه ما زال مرتفعاً عن المستوى المستهدَف، وهو ما استدعى زيادة الفائدة في اجتماع اليوم.

وأوضح، الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي والتي يمكن أن تؤثر في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، هي ما يستدعي مراقبة البيانات بدقة في المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل، حسب باول.

وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة بقوله: «ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل والتي ستحدد وجهتنا القادمة».

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

«الفيدرالي» أشار في بيان إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطاً سلساً.

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