أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخاً روسياً

المصدر: أ ف ب

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أعلنت القوات الجوية الاوكرانية الاربعاء أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة، وذلك في الشهر الثامن عشر من بدء الحرب في أوكرانيا.

وكتب قائد القوات الجوية الاوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تلغرام "في 26 يوليو، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.

وقالت القوات الجوية إن القوات الاوكرانية اعترضت ثلاثة صواريخ طراز "كاليبر" في حملة ضربات أولى بعد الظهر، ثم 33 صاروخا طراز "اكس-101" و"اكس-555" مساء.

واوضح المصدر نفسه أن الصواريخ أطلقت من ثماني قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" من الجهة الجنوبية الشرقية في اتجاه غرب أوكرانيا.

كذلك، اشارت القوات الجوية الى قصف روسي آخر مساء الاربعاء بواسطة مقاتلات "ميغ-31" أطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال" يصعب اعتراضها.

وطاولت هذه الضربة منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا والتي سبق ان استهدفتها روسيا مرارا.

واضافت القوات الاوكرانية أن "المعلومات المتصلة بتداعيات إطلاق (صواريخ) +اكس-47 كينجال+ هي في طور التوضيح".

وفي منطقة دنيبرو بوسط شرق اوكرانيا، أعلن الحاكم سيرغي ليساك عبر تلغرام أن شظايا صاروخ روسي تسببت باندلاع حريق تمت السيطرة عليه من دون أن يسفر عن ضحايا.

وكثفت موسكو قصفها للمدن الاوكرانية منذ أسبوعين، مستهدفة خصوصا ميناء أوديسا على البحر الاسود حيث تضررت منشآت مخصصة لتصدير الحبوب.

وتعلن روسيا بانتظام أنها تضرب اهدافا عسكرية في منطقة خميلنيتسكي التي تبعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة.

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