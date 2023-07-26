المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تندد بـ"محاولة الانقلاب" في النيجر

المصدر: وكالات

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نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان الأربعاء بـ"محاولة الانقلاب في النيجر" داعية الى الافراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

وأورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطيا".

وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموما".

احتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي الأربعاء بعد فشل "محادثات" معهم ومنح الجيش "مهلة" للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.

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