طياران أول ضحايا حرائق الغابات في اليونان

المصدر: د. ب.أ

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تسببت حرائق الغابات، المشتعلة في جزر رودس وإيفيا وكورفو والعديد من المواقع في البر الرئيسي اليوناني، في سقوط أول خسائر بشرية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، اليوم الأربعاء.

وأعلن ناطق باسم سلاح الجو اليوناني، أن اثنين من طياري سلاح الجو، في جزيرة إيفيا، لقيا حتفهما، أثناء تحطم طائرة كندية، طراز «سي.إل.215» لمكافحة الحرائق، بالقرب من بلدة كاريستوس.

بدوره، ألغى رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة إلى قبرص كانت ستبدأ اليوم الأربعاء، بعد حديثه مع رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، الذي أرسل تعازيه في وفاة الطيارين.

وكان ناطق باسم دائرة الإطفاء بمقر هيئة الحماية المدنية اليونانية في أثينا ، قد قال أمس الثلاثاء: «إننا نشهد أشد أيام الصيف حرارة». واستمرت الرياح القوية في إذكاء حرائق الغابات، فيما حذر مسؤولون من أن خطر الحرائق مرتفع لأقصى حد في جميع أرجاء اليونان.

وكانت طائرة الإطفاء المنكوبة تحلق في مهمة فوق جزيرة وابية عندما سقطت، وفقا لقناة «إي آر تي» اليونانية الرسمية.

وأظهرت لقطات مصورة للسقوط الطائرة وهي تسقط فوق الماء، وتحلق بانحراف، وهي تنخفض ومن ثم تصطدم بالأرض بجناحها الأيسر. ثم تصاعدت ألسنة اللهب والدخان. ويساعد رجال إطفاء من 11 دولة أوروبية حاليا جهود مكافحة الحرائق في أنحاء شتى من اليونان.

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