برلمان غانا يقر إلغاء عقوبة الإعدام

المصدر: رويترز

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أقر برلمان غانا اليوم الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام مما يجعل البلاد الأحدث من بين عدة دول أفريقية ألغت عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية.

ولم يُعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993 رغم صدور أحكام بالإعدام على 176 شخصا حتى العام الماضي، وفقا لمصلحة السجون في غانا.

وجاء في تقرير لجنة برلمانية أن مشروع القانون الجديد سيعدل قانون الجرائم الجنائية بالدولة لتحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام. ويتعين توقيع الرئيس نانا أكوفو أدو على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.

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