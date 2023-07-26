البحر الأسود.. جبهة مستجدة في الصراع

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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على جبهة مستجدة في حرب أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تصدت لهجوم من جانب أوكرانيا، على سفينة حربية، في ظل تصاعد التوترات في البحر الأسود بعد انتهاء اتفاق الحبوب.

وقالت الوزارة: إن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفينة الدورية «سيرغي كوتوف»، التي تعد جزءاً من الأسطول الروسي في البحر الأسود، باستخدام زورقين غير مأهولين. وأطلقت السفينة الحربية «كوتوف» النار على القاربين ودمرتهما، على بعد 1000 و800 متر على التوالي.

استهدافات

وقالت زارة الدفاع الروسية: إن القوات الروسية استهدفت «تجمعاً لمقاتلين أجانب إضافة لمستودعات عتاد غربي في أوكرانيا، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري في أوكرانيا، مشيرة إلى تقدم لقواتها في الشرق والسيطرة على بلدة استراتيجية، فيما أعلنت أوكرانيا تحقيق قواتها تقدماً طفيفاً في الهجوم المضاد بالجنوب».

وأفادت الدفاع الروسية في بيان، بأنه «في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب»، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الدول الغربية بالقرب من تشودنوف في مقاطعة جيتومير.

كما أعلن الجيش الروسي أمس، أنه تقدم كيلومترين خلال الساعات الأخيرة في شرق أوكرانيا وتحديداً قرب ليمان، سيطر الجيش الروسي على بلدة سيرغييفكا الاستراتيجية. بالمقابل، أفاد الجيش الأوكراني بإحراز تقدم طفيف في أجزاء من جنوب أوكرانيا. وقال أندريه كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إن القوات الأوكرانية تتقدم تجاه قرية ستارومايورسكه في جنوب شرق البلاد.

وأضاف إن القوات الأوكرانية تعزز المواقع التي استعادتها وأن القوات الروسية تقاوم بشدة.

هجمات مسيرة

وأفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات بطائرات الدرون على كييف فجر أمس، وهو السادس خلال يوليو. ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات درون المهاجمة.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية: إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت لأكثر من ثلاث ساعات فوق المدينة والنصف الشرقي من البلاد. وقال سلاح الجو الأوكراني: إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من ثلاث ساعات.

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