حدث وتاريخ.. 26 يوليو 1945 هزيمة حزب المحافظين الذي يترأسه ونستون تشرشل في الانتخابات البريطانية. 2016 هيلاري كلينتون تصبح أول سيدة تترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 1845 السفينة «بريطانيا العظمى» تنطلق من ليفربول إلى نيويورك. لتكون أول باخرة ذات دفع مروحي تعبر المحيط الأطلسي. 1971 إطلاق المركبة أبولو 15 من مركز كندي للفضاء في أول استخدام لمركبة التجول القمري. صورة التاريخ: 26 يوليو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App