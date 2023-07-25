تباين أداء الأسهم العالمية وسط ترقب لأسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تباين أداء أسواق المال العالمية اليوم الثلاثاء، في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غداً الأربعاء. واستقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع أمس، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم لاقتصادها المتباطئ لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدت من المكاسب.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، خلال التداولات، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين. وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3% متصدراً الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وريشمونت أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

أصول

وقفز سهم يونيليفر 5.1% بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نمواً أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجدداً لتعويض ارتفاع التكاليف. لكن سهم باير انخفض 2.6% بعدما خفضت شركة الأدوية الألمانية تقديراتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت خفض قيمة أصول بواقع 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار). اليابان أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.

وانخفض نيكاي 0.06% ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6%. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.18% عند 2285.38 نقطة. وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غداً الخميس ويستمر يومين.

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