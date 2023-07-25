ضغط أفريقي للسلام بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: (كيب تاون - وكالات)

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أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أمس، أنه سيدعو إلى توقيع خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال قمة روسية أفريقية هذا الأسبوع.

وقال إن الاجتماع الذي يبدأ بعد غدٍ في مدينة سان بطرسبرغ الروسية «سيمنح فرصة لاستمرار المباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين حول إجراءات بناء الثقة».

يشار إلى أن الرئيس الجنوب أفريقي يقود مبادرة سلام أفريقية لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ويمثل هذا الاتجاه ضرورة ملحة جديدة للدول الأفريقية بسبب قرار موسكو الأخير بالانسحاب من اتفاق الحبوب الدولي الذي أثار انتقادات دولية شديدة.

وتم توقيع ذلك الاتفاق للمساهمة في تأمين الإمدادات للدول التي تعتمد على الحبوب من تلك المنطقة التي مزقتها الحرب. وفي يونيو الماضي، سافر وفد أفريقي برئاسة رامافوسا إلى كل من موسكو وكييف للتوسط بينهما، ولكن الوفد لم يحالفه النجاح.

ويضم الوفد الأفريقي إلى جانب جنوب أفريقيا، ممثلين عن مصر والسنغال وزامبيا وجمهورية الكونغو وأوغندا وجزر القمر. وتعاني العديد من الدول الأفريقية من ويلات الحرب لأنها تسببت في اضطراب إمدادات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. ورفضت روسيا تمديد الاتفاق لأنها تصر على أنه لم يتم الوفاء بشروط تسهيل صادراتها الزراعية، كما لم يلبِ حاجات الدول الفقيرة من الحبوب.

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