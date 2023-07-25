روسيا تتوعد بـ «رد انتقامي» على استهداف عاصمتها

المصدر: عواصم - وكالات

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هددت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية شديدة ضد أوكرانيا، بعد أن ألحقت طائرتان مسيرتان أضراراً بمبانٍ في موسكو في وقت مبكر من أمس، منها مبنى قريب من مقر وزارة الدفاع، في ما وصفته بأنه «عمل إرهابي».

ولم يصب أحد في الهجوم الذي قال مسؤول أوكراني رفيع، إنه سيكون هناك المزيد منه، لكن إحدى المسيرتين ألحقت أضراراً بمبنى. وقالت وزارة الدفاع، إن قواتها استخدمت معدات لاسلكية لاقتناص الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين، ما أجبرهما على التحطم، وبالتالي، إحباط ما وصفته بمحاولة «هجوم إرهابي». وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن طائرة مسيرة ثالثة، على غرار الطائرات الهليكوبتر، لا تحمل متفجرات، سقطت على مقبرة في بلدة خارج موسكو، وتعهدت الوزارة بالعثور على جميع المسؤولين ومعاقبتهم. وقال الكرملين إنه سيواصل حملته في أوكرانيا، ويحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة.

استهداف القرم

وقالت وزارة الدفاع الروسية كذلك، إن سرباً من 17 طائرة مسيرة، شن هجمات ليلاً على شبه جزيرة القرم، وأضافت الوزارة أنها استخدمت معدات مضادة للطائرات المسيرة ودفاعات جوية لإسقاطها. وقال حاكم شبه الجزيرة، إن مستودعاً للذخيرة تعرض للقصف، ولحقت أضرار بمبنى سكني. وقالت الخارجية عن هجمات الطائرات المسيرة في موسكو وشبه جزيرة القرم «روسيا الاتحادية تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية شديدة». واعتبرت أن «هذه الهجمات ليس لها أي معنى من وجهة النظر العسكرية».

وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنه يتعين على موسكو توسيع نطاق الأهداف التي تقصفها في أوكرانيا، وإضافة الأهداف «غير المتوقعة وغير التقليدية». من جانبها، قالت كييف إن هجوماً بطائرة مسيرة روسية، دمر مستودعات حبوب أوكرانية على نهر الدانوب، وأصاب سبعة أشخاص. وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس، إن الهجوم على موسكو «كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية».

استهداف أوديسا

واستهدف هجوم روسي جديد بالمسيّرات «استمر نحو أربع ساعات»، منشآت مرفئية أوكرانية في منطقة أوديسا، ودمر صومعة حبوب، وفقاً لقيادة العمليات الأوكرانية.

ودمرت غارات روسية مخازن للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب، في هجوم بطائرات مسيرة.

وحسب كييف، أصابت الضربات البنية التحتية على طول نهر الدانوب، وهو طريق تصدير ازدادت أهميته بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على تطبيق تيليغرام، إن الروس هاجموا منطقة أوديسا مرة أخرى الليلة قبل الماضية. مضيفاً «كانت البنية التحتية للموانئ على نهر الدانوب، هي الهدف هذه المرة». ونقل موقع «ريني-أوديسا» الإخباري، عن مسؤول محلي، قوله إن ثلاثة مخازن للحبوب دُمرت في مدينة ريني الساحلية على نهر الدانوب، خلال هجوم بطائرة مسيرة. وأفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في منطقة إيزمايل، والتي يوجد بها ميناء آخر على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، لكن لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.

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