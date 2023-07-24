روسيا تسقط 11 مسيرة في سماء القرم

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، عن أكسيونوف ما كتبه على قناته في تلغرام: أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية.

وحضّ أكسينوف، على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط. كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارا بمنزل خاص في منطقة كيروف. ولم يحدد ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز